POL-NI: Bückeburg - Fahrraddiebstahl

Bückeburg (ots)

(KEM) Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag, den 09.03.2026, ein Fahrrad in der Innenstadt in Bückeburg gestohlen.

Das schwarze Mountainbike des Herstellers CUBE war mit einem Schloss am Marktplatz 2 an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Tatzeitraum kann von 7.40 bis 14 Uhr eingegrenzt werden.

Das Rad hatte einen Wert von ca. 650 Euro.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bückeburg unter 05722/28940 entgegen.

