Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Fahrraddiebstahl

Bückeburg (ots)

(KEM) Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag, den 09.03.2026, ein Fahrrad in der Innenstadt in Bückeburg gestohlen.

Das schwarze Mountainbike des Herstellers CUBE war mit einem Schloss am Marktplatz 2 an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Tatzeitraum kann von 7.40 bis 14 Uhr eingegrenzt werden.

Das Rad hatte einen Wert von ca. 650 Euro.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bückeburg unter 05722/28940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

