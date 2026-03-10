Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raddestorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Raddestorf (ots)

(KEM) Am Montag, den 09.03.2026, gegen 17.25 Uhr ereignete sich an der K55 in Raddestorf ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 59-jähriger Mann aus der SG Uchte befuhr mit seinem Ford die K55 aus Ovenstädt in Richtung Brüninghorstedt, als er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz, da zunächst davon ausgegangen wurde, dass der Mann im Fahrzeug eingeklemmt war. Entgegen dieser Meldung konnte er sein Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,63 Promille ergab. Der Mann wurde leicht verletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Ford wurde an der Front und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf über 7.000 Euro geschätzt. Der PKW wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell