Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Obernkirchen (ots)

(KEM) Am Montag, den 09.03.2026, gegen 10.10 Uhr ereignete sich an der B65 in Höhe Gelldorf eine Verkehrsunfallflucht.

Ein 21-jähriger aus Hüllhorst befuhr mit einem VW Crafter die B65 in Richtung Stadthagen, als ihm kurz vor der Kreuzung Lange Straße/ Dorfstraße ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegenkam und mit seinem linken Außenspiegel kollidierte. Der junge Mann befuhr zum Unfallzeitpunkt die linke seiner beiden Fahrspuren.

Der zweite Unfallbeteiligte fuhr weiter, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Laut Angaben des Hüllhorsters könnte es sich um ein sprinterähnliches Fahrzeug gehandelt haben.

Die Plastikverkleidung des Außenspiegels des Crafters wurde beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter 05722/28940 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell