PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Obernkirchen (ots)

(KEM) Am Montag, den 09.03.2026, gegen 10.10 Uhr ereignete sich an der B65 in Höhe Gelldorf eine Verkehrsunfallflucht.

Ein 21-jähriger aus Hüllhorst befuhr mit einem VW Crafter die B65 in Richtung Stadthagen, als ihm kurz vor der Kreuzung Lange Straße/ Dorfstraße ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegenkam und mit seinem linken Außenspiegel kollidierte. Der junge Mann befuhr zum Unfallzeitpunkt die linke seiner beiden Fahrspuren.

Der zweite Unfallbeteiligte fuhr weiter, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Laut Angaben des Hüllhorsters könnte es sich um ein sprinterähnliches Fahrzeug gehandelt haben.

Die Plastikverkleidung des Außenspiegels des Crafters wurde beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter 05722/28940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:17

    POL-NI: Ehepaar mit Pedelecs verunfallt

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Sonntag den 08.03.2026 ereignete sich gegen 17:55 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern auf der Straße Unter der Frankenburg 34 in Rinteln. Der 50-jährige Mann kollidierte beim Bergabfahren mit seiner vorausfahrenden 51-jährigen Frau, sodass beide stürzten. Das Ehepaar wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:09

    POL-NI: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Rodewald (ots) - (Thi) Am Sonntag den 08.03.2026 ereignete sich in Rodewald auf der Schwarmstedter Straße (B 214) Hohe Hausnummer 31 ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa. Eine 88-Jährige befuhr mit ihrem Renault die Bundesstraße. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Mofa aus einer Einfahrt rechtsseitig auf die Bundesstraße auf. Dabei übersah die 88-Jährige den Mofafahrer und fuhr ihm hinten auf. Der ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:39

    POL-NI: Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis mit Täterfestnahme

    Stolzenau (ots) - (Thi) Am heutigen Morgen (09.03.2026) gegen kurz nach 2 Uhr wurden Geräusche durch eine Anwohnerin in einer Zahnarztpraxis an der Dielenstraße 1 in Stolzenau gemeldet. Die sofort entsandte und zeitnah am Einsatzort eingetroffene Funkstreifenwagenbesatzung konnte ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäudevorderseite festgestellt werden. Daraufhin flüchteten zwei Personen aus einem Fenster im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren