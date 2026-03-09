Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis mit Täterfestnahme

Stolzenau (ots)

(Thi) Am heutigen Morgen (09.03.2026) gegen kurz nach 2 Uhr wurden Geräusche durch eine Anwohnerin in einer Zahnarztpraxis an der Dielenstraße 1 in Stolzenau gemeldet.

Die sofort entsandte und zeitnah am Einsatzort eingetroffene Funkstreifenwagenbesatzung konnte ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäudevorderseite festgestellt werden. Daraufhin flüchteten zwei Personen aus einem Fenster im rückwertigen Bereich der Zahnarztpraxis. Eine männliche Person im Alter von 46 Jahren konnte dabei festgenommen werden. Eine zweite Person konnte zu Fuß flüchten. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- dunkel und mit schwarzer FFP2-Maske bekleidet - 2-3 cm lange, schwarze Haare - ca. 1.80 m groß

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit starkem Kräfteansatz und der Unterstützung eines Polizeihubschraubers verliefen negativ.

Zeugen die die Tat, den Täter oder Pkw mit auswärtigen Kennzeichen gesehen haben sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

