POL-NI: Warmsen - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Warmsen (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 05.03.2026, gegen 9.35 Uhr ereignete sich in Warmsen/Bohnhorst ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 55-jährige Warmserin mit ihrem Opel die Straße Hoyersförde in Richtung Lavelsloh. An der Kreuzung Hoyersförde/Hoyersförde/Alter Postweg übersah sie einen bevorrechtigten 63-jährigen Warmser, der mit seinem VW in Richtung Sapelloh fuhr. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Opel sich überschlug und im angrenzenden Feld zum Stehen kam.

Die beiden Fahrzeugführer als auch eine im VW sitzende 56-jährige Beifahrerin (ebenfalls Warmsen) wurden leicht verletzt. Die beiden Frauen wurden mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Opel und VW wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wurde auf über 17.000 Euro geschätzt.

