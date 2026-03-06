Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Diebstahl eines E-Scooters

Nienburg (ots)

(KEM) Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend, den 05.03.2026, zwischen ca. 18.30 und 20.25 Uhr einen E-Scooter an der Langen Straße in Nienburg gestohlen.

Eine 15-jährige Nienburgerin hatte ihren E-Scooter in der Nähe des Nanu Nana an einem fest einbetonierten Metallbügel/Fahrradständer angeschlossen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge gelang es dem Täter, den E-Scooter herauszuziehen.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell