Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nienburg - Diebstahl eines E-Scooters
Nienburg (ots)
(KEM) Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend, den 05.03.2026, zwischen ca. 18.30 und 20.25 Uhr einen E-Scooter an der Langen Straße in Nienburg gestohlen.
Eine 15-jährige Nienburgerin hatte ihren E-Scooter in der Nähe des Nanu Nana an einem fest einbetonierten Metallbügel/Fahrradständer angeschlossen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge gelang es dem Täter, den E-Scooter herauszuziehen.
Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 Euro.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell