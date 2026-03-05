Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Schwerer Raub auf Lebensmittelgeschäft

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen schweren Raubes gegen zwei bislang unbekannte Männer und bittet um Zeugenhinweise. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge haben die beiden Unbekannten am heutigen Donnerstagmorgen (05.03.2026) gegen kurz nach 6 Uhr vier Mitarbeitende des Netto-Marktes an der Hannoverschen Straße in Nienburg abgefangen. Unter Vorhalt eines Messers und einer Brechstange ließen sie sich ein Büro öffnen und entwendeten mehrere Kasseneinlagen mit Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen sowie der Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers gelang den Beschuldigten die Flucht. Die Mitarbeitenden wurden nicht verletzt, standen jedoch sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die Männer werden wie folgt beschrieben: - 1 x männlich, geschätzt ca. 175cm groß, schlank, ca. 17-19 Jahre alt, maskiert, schwarze Kleidung - 1 x männlich, geschätzt ca. 180cm groß, schlank, ca. 19-25 Jahre alt, maskiert, schwarze Kleidung, dunkle Sporttasche Die Polizei Nienburg bittet um Hinweise von Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Netto-Marktes beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

