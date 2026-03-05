PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Schwerer Raub auf Lebensmittelgeschäft

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen schweren Raubes gegen zwei bislang unbekannte Männer und bittet um Zeugenhinweise. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge haben die beiden Unbekannten am heutigen Donnerstagmorgen (05.03.2026) gegen kurz nach 6 Uhr vier Mitarbeitende des Netto-Marktes an der Hannoverschen Straße in Nienburg abgefangen. Unter Vorhalt eines Messers und einer Brechstange ließen sie sich ein Büro öffnen und entwendeten mehrere Kasseneinlagen mit Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen sowie der Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers gelang den Beschuldigten die Flucht. Die Mitarbeitenden wurden nicht verletzt, standen jedoch sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die Männer werden wie folgt beschrieben: - 1 x männlich, geschätzt ca. 175cm groß, schlank, ca. 17-19 Jahre alt, maskiert, schwarze Kleidung - 1 x männlich, geschätzt ca. 180cm groß, schlank, ca. 19-25 Jahre alt, maskiert, schwarze Kleidung, dunkle Sporttasche Die Polizei Nienburg bittet um Hinweise von Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Netto-Marktes beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 08:13

    POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach verkehrsunfallflucht

    Stadthagen (ots) - (KEM) Am Mittwochvormittag, den 04.03.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz Hundemarkt in Stadthagen eine Verkehrsunfallflucht. Der weiße Mercedes eines 33-jährigen Stadthägers stand in der Zeit von 10 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz. Er wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Front beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 08:05

    POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Rinteln (ots) - Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (KEM) In der Zeit von Dienstagabend auf Mittwochvormittag, 03.-04. März 2026, ereignete sich auf einem Parkplatz an der Virchowstraße in Rinteln eine Verkehrsunfallflucht. Der graue Van einer 31-jährigen Rintelnerin stand in der Zeit von 20 bis 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses. Er wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:56

    POL-NI: Lauenau - Vollbrand einer Strohmiete

    Lauenau (ots) - (KEM) Am späten Mittwochabend, den 04.03.2026, gegen 21.30 Uhr, erhielt die Polizei Bad Nenndorf einen Einsatz aufgrund eines Brandes an einer Reitanlage in Lauenau, Lübbersen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte führten Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Lauenau bereits einen Löschangriff durch. Ca. 100 Strohballen, die unweit eines Pferdestalles aufgeschichtet waren, standen in Vollbrand. Die Gefahr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren