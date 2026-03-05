Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach verkehrsunfallflucht
Stadthagen (ots)
(KEM) Am Mittwochvormittag, den 04.03.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz Hundemarkt in Stadthagen eine Verkehrsunfallflucht.
Der weiße Mercedes eines 33-jährigen Stadthägers stand in der Zeit von 10 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz. Er wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Front beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1000 Euro geschätzt.
Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell