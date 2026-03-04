Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tasche aus Kinderwagen verschwunden - Zeugenaufruf

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Dienstag den 03.03.2026 verschwand zwischen etwa 11:45 Uhr und 12:10 Uhr eine schwarze Tasche samt Inhalt aus dem Kinderwagen einer 30-Jährigen aus Stadthagen. Ob die Tasche entwendet wurde oder anderweitig verschwand kann nicht abschließend gesagt werden. Der vermutliche Ort des Verlustes war die Bahnhofstraße in Stadthagen.

In der Tasche befanden sich neben Bargeld auch mehrere Vorteilskarten und mehrere Ausweisdokumente, Krankenkassenkarten und Bankkarten.

Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die möglicherweise den Diebstahl oder die Tasche gesehen haben werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell