PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tasche aus Kinderwagen verschwunden - Zeugenaufruf

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Dienstag den 03.03.2026 verschwand zwischen etwa 11:45 Uhr und 12:10 Uhr eine schwarze Tasche samt Inhalt aus dem Kinderwagen einer 30-Jährigen aus Stadthagen. Ob die Tasche entwendet wurde oder anderweitig verschwand kann nicht abschließend gesagt werden. Der vermutliche Ort des Verlustes war die Bahnhofstraße in Stadthagen.

In der Tasche befanden sich neben Bargeld auch mehrere Vorteilskarten und mehrere Ausweisdokumente, Krankenkassenkarten und Bankkarten.

Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die möglicherweise den Diebstahl oder die Tasche gesehen haben werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:47

    POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

    Stadthagen (ots) - (KEM) Am Dienstagabend, den 03.03.2026, beschädigte eine bislang unbekannte Person den PKW eines 21-jährigen Stadthägers. Gegen 20.40 Uhr befuhr der 21-Jährige mit seinem Audi die Niedernstraße, als in Höhe der Bar "Rauchwolke" eine Person vermutlich einen kleinen Stein gegen seinen PKW geworfen habe. Die Person sei anschließend zu Fuß in die Tiefgarage Hundemarkt geflüchtet. Der Stadthäger ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:12

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht

    Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 25.02.2026 zwischen 8 und 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Fröbelstraße 3 in Stadthagen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Heck eines geparkten VW Touareg einer 65-Jährigen aus Bückeburg und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf 1000 ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 08:19

    POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - schwarzer Citroen gesucht

    Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagabend, den 03.03.2026, in Nienburg ereignete. Ein 52-jähriger Mann aus der SG Uchte befuhr mit einem Opel gegen 22.10 Uhr die Verdener Landstraße, als ein bislang unbekannter Mann mit einem Citroen aus einer seitlichen Parkbucht herausfuhr und den Opel mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren