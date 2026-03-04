PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - schwarzer Citroen gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagabend, den 03.03.2026, in Nienburg ereignete.

Ein 52-jähriger Mann aus der SG Uchte befuhr mit einem Opel gegen 22.10 Uhr die Verdener Landstraße, als ein bislang unbekannter Mann mit einem Citroen aus einer seitlichen Parkbucht herausfuhr und den Opel mit der linken Fahrzeugseite am Heck touchierte.

Die Beteiligten fuhren zunächst gemeinsam in die Fichtestraße. Als der 52-Jährige die Polizei hinzuziehen wollte, schraubte der Unbekannte jedoch seine Kennzeichen ab und entfernte sich mit seinem PKW in Richtung Bollmannstraße.

Der Verursacher wurde wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, ca. 165cm groß, normale Statur, Vollbart, kurze dunkelbraune/gräuliche Haare. Der Citroen war schwarz und älteren Baujahres. Er dürfte vorne links beschädigt sein.

Der Schaden am Opel wurde vorläufig auf ca. 300 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

