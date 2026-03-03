Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 26.02.2026 gegen 8:50 Uhr auf dem Nordertorstriftweg in Nienburg ereignete.

Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer touchierte mit seinem Lkw beim links Abbiegen vom Nordertorstriftweg auf den Berliner Ring einen auf der linken Spur befindlichen Mercedes und beschädigt diesen hierdurch.

Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem Lkw handelte es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen weißen 12-Tonner mit dem Kennzeichenfargment "TBB-". An dem Fahrzeug müsste ein Schaden an der linken Hecktraverse erkennbar sein.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell