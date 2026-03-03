Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer dieses Fahrrades gesucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg/Schaumburg sucht den Eigentümer dieses schwarzen Mountainbikes der Marke Conway (MS 601).

Das Fahrrad hat einen Flaschenhalter, Schutzbleche vorne und hinten, ein rotes Stecklicht am Sattel und wurde am 14.01.2026 sichergestellt.

Der Eigentümer kann sich bei der Polizei Nienburg/Schaumburg unter der 05021-92120 oder persönlich melden.

