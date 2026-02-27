Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall zwischen Radfahrern - Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Nienburg (ots)

(Gav) Am 25.02.2026 kam es gegen 15:30 Uhr auf der Verdener Landstraße in Nienburg im Bereich des Kreisverkehrs Ernstingstraße / Celler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein bislang unbekannter Mann sowie eine 79-jährige Frau aus Nienburg mit ihren Fahrrädern den dortigen Fußgängerüberweg. Dabei fuhr der Mann der vorausfahrenden 79-Jährigen von hinten auf. Die Frau stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und zog sich eine leichte Kopfverletzung zu.

Der unbekannte Radfahrer half der Frau zunächst wieder auf, entfernte sich anschließend jedoch vom Unfallort.

Die Polizei Nienburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Radfahrers geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 / 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell