Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades gesucht
Stadthagen (ots)
(Gav) Bereits am 25.02.2026 wurde im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme in Stadthagen ein Fahrrad sichergestellt, bei dem der Verdacht besteht, dass es aus einer Straftat stammt.
Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Bergamont, Modell "Threesome 6.8". Ein Foto des Fahrrades ist der Pressemeldung beigefügt.
Die Polizei Stadthagen bittet die Eigentümerin oder den Eigentümer sowie Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Sergej Gavrilov
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell