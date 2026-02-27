Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades gesucht

Stadthagen (ots)

(Gav) Bereits am 25.02.2026 wurde im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme in Stadthagen ein Fahrrad sichergestellt, bei dem der Verdacht besteht, dass es aus einer Straftat stammt.

Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Bergamont, Modell "Threesome 6.8". Ein Foto des Fahrrades ist der Pressemeldung beigefügt.

Die Polizei Stadthagen bittet die Eigentümerin oder den Eigentümer sowie Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.

