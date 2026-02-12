Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Neue Leiterin beim Polizeikommissariat Vechta/Polizeipräsident Andreas Sagehorn überträgt die Amtsgeschäfte an Polizeirätin Luca-Marie Mielke

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oldenburg/Vechta (ots)

Neue Polizeichefin für Vechta: Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Andreas Sagehorn, hat am heutigen Donnerstag (12.02.26) Polizeirätin Luca-Marie Mielke in ihr neues Amt als Leiterin des Polizeikommissariats Vechta eingeführt. Die 32-Jährige folgt auf Polizeioberrat Lars Zengler, der das PK Vechta seit zweieinhalb Jahren geleitet hatte und fortan als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) in der Polizeiinspektion (PI) Cloppenburg/Vechta fungieren wird.

Im Rahmen der Feierstunde zur Amtseinführung von Luca-Marie Mielke im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Vechta händigte Andreas Sagehorn nicht nur der neuen PK-Leiterin, sondern auch Lars Zengler die entsprechende Urkunde zur Übernahme des Dienstpostens aus. Zu den ersten Gratulanten zählten Vechtas Landrat Tobias Gerdesmeyer, der ein Grußwort hielt, sowie Bürgermeister Kater als auch Hendrik Vieth, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

"Um ein Polizeikommissariat leiten zu können, sind neben der fachlichen Expertise auch menschliche Qualitäten unabdingbar. Luca-Marie Mielke bringt diese Fähigkeiten mit: Sie verfügt über vielfältige Erfahrungen aus verschiedenen Führungsfunktionen und hat dabei bewiesen, dass sie ein feines Gespür für Situationen und Menschen besitzt. Ich bin sicher, dass sie in Vechta die gute Polizeiarbeit der vergangenen Jahre fortsetzen wird", sagte Andreas Sagehorn, der in seiner Rede vor Gästen aus Politik, Verwaltung, Justiz und weiteren Institutionen den Werdegang von Vechtas neuer Dienststellenleiterin nachzeichnete.

Die aus dem Landkreis Nienburg/Weser stammende Luca-Marie Mielke trat im Oktober 2011 in den niedersächsischen Polizeidienst ein. Nach dem Bachelor-Studium an der Polizeiakademie in Nienburg versah sie ihren Dienst im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen. Zunächst war sie mehrere Jahre in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg sowohl im Einsatz- als auch Ermittlungsbereich und im Stab der Inspektion tätig bevor sie im Oktober 2020 als Dienstschichtleiterin beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf eine erste Führungsaufgabe übernahm. Nach einem halben Jahr im Stab der Polizeidirektion Göttingen fungierte sie ab Oktober 2021 für ein Jahr als Leiterin des Einsatz- und Streifendienstes beim PK Rinteln woran sich eine mehrmonatige Verwendung als Dienstabteilungsleiterin bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg anschloss. Im September 2023 trat Luca-Marie Mielke das Masterstudium an der Deutschen Polizeihochschule an, welches sie im Herbst 2025 erfolgreich beendete. Im nunmehr höheren Dienst folgte sodann der Wechsel in die Polizeidirektion Oldenburg.

"Ich trete meine neue Funktion mit Respekt, aber auch mit großer Vorfreude an. Das Team im Polizeikommissariat Vechta und den dazugehörigen Stationen habe ich als sehr aufgeschlossen und engagiert kennengelernt - das erleichtert mir die Einarbeitung sehr, sodass ich guter Dinge bin, schon bald auch eigene Akzente setzen zu können. Ich freue mich auf einen offenen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie allen polizeilichen Partnerinnen und Partnern im Landkreis Vechta," sagte Luca-Marie Mielke, die mit der Leitung des Polizeikommissariats Vechta die Verantwortung für rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernimmt, mit denen sie von nun an gemeinsam für die Sicherheit von rund 140.000 Menschen zuständig ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell