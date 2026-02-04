Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Neue Polizeichefin für Geestland

Polizeipräsident Andreas Sagehorn führt Tanja Volkmer in Amt als Kommissariatsleiterin ein

Oldenburg/Geestland/Cuxhaven (ots)

Neue Polizeichefin für Geestland: Kriminalhauptkommissarin Tanja Volkmer wurde am heutigen Mittwoch (04.02.26) von Polizeipräsident Andreas Sagehorn in ihr Amt als Leiterin des Polizeikommissariats (PK) Geestland eingeführt. Bei der Feierstunde im Lokal "Soluna Elements" weilten unter den Gästen aus Verwaltung, Politik, Justiz und weiteren Institutionen auch Kriminaldirektor Andreas Lohmann als Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven, Jörg-Andreas Sagemühl (Bürgermeister Gemeinde Wurster Nordseeküste) sowie Geestlands Bürgermeisterin Gabi Kasten, die ein Grußwort hielt.

Die 54-jährige Tanja Volkmer tritt beim PK Geestland die Nachfolge des langjährigen Dienststellenleiters Norbert Schepergerdes an, der vor rund einem Jahr in den Ruhestand verabschiedet worden war. In der Zwischenzeit war das Kommissariat vertretungsweise durch Polizeihauptkommissar Tobias Glander geführt worden, der seinen Dienst mittlerweile wieder im Zentralen Kriminaldienst (ZKD) der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch versieht.

"Mit Tanja Volkmer erhält das Polizeikommissariat Geestland eine Leiterin, die nicht nur fachlich, sondern auch menschlich alles mitbringt was es für seine solche Führungsposition braucht", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn und ergänzte: "Die vielseitigen Erfahrungen, die sie in ihrer bisherigen dienstlichen Laufbahn gesammelt sowie ihre Kenntnis von Land und Leuten werden dazu beitragen, dass sie die gute Arbeit ihrer Vorgänger fortführen wird."

Tanja Volkmer trat im Oktober 1991 in den niedersächsischen Polizeidienst ein. Nach der Grundausbildung absolvierte die gebürtige Cuxhavenerin das Aufstiegsstudium zum gehobenen Dienst, woran sich ab April 1997 eine zweieinhalbjährige Verwendung als Gruppenführerin bei der Bereitschaftspolizei in Hannover anschloss. In den folgenden vier Jahren sammelte Tanja Volkmer durch verschiedene verantwortungsvolle Tätigkeiten im niedersächsischen Landeskriminalamt (LKA) und Innenministerium weitere Erfahrungen auf Landesebene, ehe sie es ab Oktober 2003 erstmals dienstlich in ihre Heimatstadt zog und sie bei der Polizeiinspektion Cuxhaven für einige Jahre im Einsatz- und Ermittlungsdienst tätig war. Ab April 2007 versah Tanja Volkmer ihren Dienst erneut in der niedersächsischen Landeshauptstadt, so wirkte sie bei der Polizeidirektion Hannover und dem Innenministerium unter anderem an der strategischen Ausrichtung der Polizei mit. Danach wechselte die 54-Jährige in den Ermittlungsbereich der Polizeiinspektion Celle woran sich Ende 2010 eine viereinhalbjährige Tätigkeit im LKA anschloss.

Nach weiteren Stationen in der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen sowie dem Innenministerium kehrte die Kriminalhauptkommissarin im Oktober 2018 zum zweiten Mal in die Polizeiinspektion Cuxhaven zurück: Innerhalb des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) leitete sie hier bis zuletzt das für die Spurensicherung und -bearbeitung zuständige Fachkommissariat Forensik. In dieser Zeit hatte sie das Polizeikommissariat Geestland bereits von Juli 2022 bis April 2023 vertretungsweise geführt - nun übernimmt sie die Dienststelle dauerhaft.

"Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und auf die tägliche Zusammenarbeit mit einem Team, das ich als kompetent und hoch motiviert kennengelernt habe. Gute Polizeiarbeit lässt sich nur gemeinsam erreichen, das gilt auch mit Blick auf die örtlichen Kommunen und Institutionen - hier werde ich an die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit anknüpfen", sagte Tanja Volkmer, die fortan gemeinsam mit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit von rund 40.000 Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich ist.

Neben der im PK-Gebäude an der Sieverner Straße integrierten Polizeistation Langen sind auch die Polizeistationen in Bad Bederkesa und Dorum dem Kommissariat Geestland angegliedert. Der Zuständigkeitsbereich umfasst überdies den knapp 100 Kilometer langen Autobahnbereich der A 27 zwischen dem Verteilerkreis Cuxhaven und der Anschlussstelle Bremen-Ihlpohl.

