POL-OLD: Andreas Lohmann neuer Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven +++ Dominikus Wolking übernimmt Leitung des Kommissariats Nordenham

Oldenburg/Cuxhaven/Nordenham (ots)

Personalwechsel an der Spitze der Cuxhavener Polizei: Kriminaldirektor Andreas Lohmann übernimmt vorübergehend die Leitung der Polizeiinspektion Cuxhaven und wurde am heutigen 27. Januar 2026 mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte beauftragt. Andreas Lohmann war zuletzt Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz und wird seine neue Funktion als Cuxhavener Inspektionsleiter im Rahmen einer so genannten Personalentwicklungsmaßnahme zunächst für die Dauer von sechs Monaten ausüben. Er folgt damit dem Ltd. Polizeidirektor Michael Hasselmann, der im niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung mit Aufgaben von bundesweiter Relevanz im Programm "Polizei 20" betraut ist.

Vertretungsweise war die Cuxhavener Polizeiinspektion zuletzt vom bisherigen Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD), Polizeioberrat Dominikus Wolking, geführt worden. Wolking wechselt nunmehr in den Bereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und übernimmt dort die Leitung des Polizeikommissariats Nordenham.

Andreas Lohmann begann 1997 seine polizeiliche Laufbahn im gehobenen Dienst des Landes Niedersachsen und war ab 2004 mehr als zehn Jahre im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz tätig. Dabei lernte der Familienvater verschiedene Bereiche der Kriminalitätsbekämpfung kennen, unter anderem ermittelte er - teilweise in Leitungsfunktion - verschiedene Sonder- und Mordkommissionen. Nach einer halbjährigen Verwendung im Dezernat 11 der Polizeidirektion Oldenburg im Bereich der strategischen Kriminalitätsbekämpfung übernahm Kriminaldirektor Lohmann 2015 für ein Jahr die Leitung des Kriminalermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Osterholz/Scharmbeck.

Anschließend arbeitete Andreas Lohmann rund ein halbes Jahr im nds. Innenministerium im Bereich Staatsschutz bevor er - nach erfolgreichem Abschluss des zweijährigen Master-Studiums an der Deutschen Hochschule der Polizei - Ende 2019 die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz übernahm, wo er bis zuletzt die Gesamtverantwortung für die Kriminalitätsbekämpfung innehatte.

Fortan ist Kriminaldirektor Andreas Lohmann gemeinsam mit seinen rund 400 Mitarbeitenden für die Belange der ca. 200.000 Bürgerinnen und Bürger in und um Cuxhaven zuständig.

