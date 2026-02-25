PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, 24.02.2026, kam es gegen 15:35 Uhr im Bereich der Georgstraße, Einmündung Wiegmannstraße, in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Stadthagen befuhr mit seinem BMW die Georgstraße in Richtung Innenstadt. Hinter ihm fuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus Bückeburg mit einem Mercedes-Benz. Aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs, das nach links abbiegen wollte, musste der 29-Jährige abbremsen. Die 46-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf.

Durch den Zusammenstoß wurden der 29-jährige BMW-Fahrer sowie sein ebenfalls 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort, eine medizinische Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Sergej Gavrilov
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 08:20

    POL-NI: Fahren trotz Fahrverbots

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Dienstag, 24.02.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 12:00 Uhr in der Triemerstraße in Nienburg eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Marklohe. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen die Fahrerin ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Sie führte dennoch ein Fahrzeug der Marke Chevrolet im öffentlichen Straßenverkehr. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die 22-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:28

    POL-NI: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Nienburg (ots) - (Gav) Bereits am Samstag, den 21.02.2026, kam es gegen 15:55 Uhr im Kreuzungsbereich der B 6 / Meinkingsburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Fahrer bzw. die Fahrerin eines weißen VW Caddy trotz bereits länger andauernder Rotlichtphase die Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung Hannover. Der Pkw fuhr an ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 11:00

    POL-NI: Rinteln - Ermittlungen nach PKW-Brand

    Rinteln (ots) - (KEM) Am frühen Diensttagmorgen, den 24.02.2026, gegen 2.23 Uhr wurde der Polizei ein in Vollbrand stehender PKW in Höhe der Körnerstraße 1 in Rinteln gemeldet. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde der graue BMW vorsätzlich in Brand gesetzt. Zeugen beobachteten eine ca. 175-180cm große, männliche, dunkel gekleidete Person, die nach einem lauten Knall vom Tatort flüchtete. Trotz einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren