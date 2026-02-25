Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten
Bückeburg (ots)
(Gav) Am Dienstag, 24.02.2026, kam es gegen 15:35 Uhr im Bereich der Georgstraße, Einmündung Wiegmannstraße, in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.
Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Stadthagen befuhr mit seinem BMW die Georgstraße in Richtung Innenstadt. Hinter ihm fuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus Bückeburg mit einem Mercedes-Benz. Aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs, das nach links abbiegen wollte, musste der 29-Jährige abbremsen. Die 46-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf.
Durch den Zusammenstoß wurden der 29-jährige BMW-Fahrer sowie sein ebenfalls 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort, eine medizinische Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich.
Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Sergej Gavrilov
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell