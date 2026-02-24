Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Ermittlungen nach PKW-Brand

Rinteln (ots)

(KEM) Am frühen Diensttagmorgen, den 24.02.2026, gegen 2.23 Uhr wurde der Polizei ein in Vollbrand stehender PKW in Höhe der Körnerstraße 1 in Rinteln gemeldet.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde der graue BMW vorsätzlich in Brand gesetzt. Zeugen beobachteten eine ca. 175-180cm große, männliche, dunkel gekleidete Person, die nach einem lauten Knall vom Tatort flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit verstärkten Einsatzkräften gelang dem Beschuldigten die Flucht.

Für die Löscharbeiten war die FFW Rinteln Stadt und Todenmann mit 25 Kräften im Einsatz.

Der BMW brannte vollständig aus. Er wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/96460 entgegen.

