Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lauenau (ots)

(KEM) Die Polizei Bad Nenndorf ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich in Lauenau an der Carl-Sasse-Straße ereignete.

Eine 20-jährige Stadthägerin hatte ihren Hyundai i30 am Samstagabend, den 21.02.2026, gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Carl-Sasse-Straße 3 abgestellt. Als sie am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren rechten Tür fest. Diese war eingedellt und verzogen. Ein Verursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen.

Die Polizei schätzt den Schaden vorläufig auf ca. 2.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723-74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

