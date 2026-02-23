Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Einbruch in Friseursalon - Zeugen gesucht
Nienburg (ots)
(Gav) In der Nacht zu Sonntag, 22.02.2026, gegen 23:35 Uhr kam es im Nienburger Bruchweg in Nienburg (Weser) zu einem Einbruch in einen Friseursalon.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.
Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Maßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.
Die Ermittlungen dauern an.
Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Nienburger Bruchweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 / 92120 zu melden.
