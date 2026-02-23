PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Einbruch in Friseursalon - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Gav) In der Nacht zu Sonntag, 22.02.2026, gegen 23:35 Uhr kam es im Nienburger Bruchweg in Nienburg (Weser) zu einem Einbruch in einen Friseursalon.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Maßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Nienburger Bruchweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Sergej Gavrilov
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

