Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Trunkenheitsfahrt mit 1,84 Promille

Niedernwöhren, Wiedensahler Straße (ots)

(rie) Am frühen Sonntagmorgen des 21.02., gegen 02:00 Uhr, wird der Polizei Stadthagen durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein PKW gemeldet, der auffällig Schlangenlinien fährt und die Beleuchtung am PKW ein- und ausschaltet. Der meldende Verkehrsteilnehmer bleibt bis zum Eintreffen der Polizei hinter dem auffällig fahrenden PKW, sodass dieser durch Beamte der Polizei Stadthagen einer Kontrolle unterzogen werden kann. Dabei kann eine 47-jährige Niedernwöhrenerin mit starkem Atemalkoholgeruch festgestellt werden, die weder zeitlich noch örtlich orientiert scheint. Beim Aussteigen aus ihrem PKW schwankt sie stark und kann sich kaum auf den Beinen halten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,84 Promille. Die 47-jährige Niedernwöhrenerin wird für eine Blutentnahme zur Polizei Stadthagen transportiert. Hier hat sie Schwierigkeiten sich auf einen Stuhl zu setzen und fällt mehrfach gegen die Wände. Ihr Führerschein wird noch vor Ort beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
