Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Rezeptfälschung

Stadthagen, Oberntorstraße (ots)

(rie) Am Samstag, den 21.02. gegen 22 Uhr, führt eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Stadthagen in der Oberntorstraße eine Verkehrskontrolle durch, bei der ein 38-jähriger Stadthäger sich in Widersprüche verwickelt und letztlich einräumt unter dem Einfluss von Cannabis mit dem PKW gefahren zu sein. Auf weitere Nachfrage gibt er an, dass er lediglich medizinisches Cannabis konsumiere und dies schon einige Tage her sei. Nach Aufforderung händigt er den Beamten hierfür ausgestellte Rezepte aus. Bei der Überprüfung der Rezepte stellt sich heraus, dass es sich dabei um Totalfälschungen aus dem Internet handelt. Die weitere Überprüfung der Fahrtüchtigkeit vor Ort zeigt zudem Auffälligkeiten, sodass ein Urinvortest durchgeführt wird, der positiv auf THC verläuft. Letztlich räumt der 38-jährige Stadthäger ein, dass er seit mehreren Monaten täglich Cannabis konsumiere. Er wurde für eine Blutentnahme zur Dienststelle transportiert. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

