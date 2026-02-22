PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Rezeptfälschung

Stadthagen, Oberntorstraße (ots)

(rie) Am Samstag, den 21.02. gegen 22 Uhr, führt eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Stadthagen in der Oberntorstraße eine Verkehrskontrolle durch, bei der ein 38-jähriger Stadthäger sich in Widersprüche verwickelt und letztlich einräumt unter dem Einfluss von Cannabis mit dem PKW gefahren zu sein. Auf weitere Nachfrage gibt er an, dass er lediglich medizinisches Cannabis konsumiere und dies schon einige Tage her sei. Nach Aufforderung händigt er den Beamten hierfür ausgestellte Rezepte aus. Bei der Überprüfung der Rezepte stellt sich heraus, dass es sich dabei um Totalfälschungen aus dem Internet handelt. Die weitere Überprüfung der Fahrtüchtigkeit vor Ort zeigt zudem Auffälligkeiten, sodass ein Urinvortest durchgeführt wird, der positiv auf THC verläuft. Letztlich räumt der 38-jährige Stadthäger ein, dass er seit mehreren Monaten täglich Cannabis konsumiere. Er wurde für eine Blutentnahme zur Dienststelle transportiert. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 06:37

    POL-STH: Einbruch in Einfamilienhaus

    Stadthagen, Bergstraße (ots) - (rie) Am Freitag, den 20.02., kam es in der Zeit von 18:30 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Dabei nutzte ein bislang unbekannter Täter die kurzfristige Abwesenheit der Hausbewohner aus und hebelte ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf. Sämtliche Räumlichkeiten im Haus wurden durchwühlt und Bargeld in Höhe von einigen hundert Euro entwendet. ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:31

    POL-NI: Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Mittwoch, 19.02.2025, gegen 12:10 Uhr fiel einer Streifenbesatzung im Bereich der Ortsumgehung von Stadthagen ein VW Passat auf, der in Schlangenlinien geführt wurde und beinahe mit der Leitplanke kollidierte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Stadthagen die Bundesstraße 65 aus Richtung Obernkirchen in Richtung Stadthagen. Dabei zeigten sich deutliche ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:26

    POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Seggebruch (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 18.02.2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in Seggebruch im Bereich der Tallenser Straße (Kreisstraße) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Seggebruch mit ihrem Renault Clio, von der Echtorfer Straße nach links auf die Tallenser Straße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren