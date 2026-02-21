Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Mercedes in Brand geraten

Twist (ots)

Gestern kam es um 14:40 Uhr in der Zollstraße zu einem Brand eines Pkw. Nachdem ein 64-Jähriger seinen Mercedes-Benz C200 CDI abgestellt hatte, geriet aus bisher ungeklärter Ursache der Motorraum in Brand. Der Pkw brannte in der Folge vollständig aus. An einem Gebäude in unmittelbarer Nähe entstand ebenfalls Sachschaden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Durch die Freiwillige Feuerwehr Schöninghsdorf konnte der Brand gelöscht werden.

