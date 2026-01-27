Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen - Zwei Schwerverletzte nach versuchtem Tötungsdelikt im Stadtgarten

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen/Hagen

Am Sonntagabend (25.01.2026) kam es im Stadtgarten in Gelsenkirchen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Messereinsatz zwischen zwei Gruppen von Heranwachsenden. Hierbei erlitten ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Gladbeck lebensgefährliche Verletzungen. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst, aufgrund umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren anschließend festgenommen werden. Ein weiterer 18-Jähriger stellte sich kurze Zeit später in der Polizeiwache.

Nach einer ersten Versorgung der Verletzten vor Ort brachten Rettungskräfte die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der 17-Jährige musste notoperiert werden. Der Gesundheitszustand der Opfer ist derzeit stabil.

Zur Ermittlung der Tathintergründe wurde eine Mordkommission eingerichtet. Aufgrund der Auslastung der Gelsenkirchener Kriminalpolizei im Zuge der Ermittlungen zum Sparkassen-Einbruch wird die Mordkommission durch die Polizei Hagen gestellt.

Nach Prüfung der vorliegenden Ermittlungsergebnisse wurden die drei tatverdächtigen Gelsenkirchener am gestrigen Tage (26.01.2026) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Essen entlassen. Weitere Auskünfte werden zum aktuellen Zeitpunkt nicht erteilt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell