Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eine Fahrt-viele Straftaten

Rinteln (ots)

(bae)Am 20.02.2026 gegen 23:20 Uhr fällt im Rahmen einer Streifenfahrt im Rintelner Stadtgebiet ein Hamburger BMW auf. Das Fahrzeug biegt beim Auftauchen des Streifenwagens fluchtartig ab und versucht mit erhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Im Bereich der Rintelner Nordstadt kann das Fahrzeug angehalten werden. Es handelt sich um ein Mietfahrzeug. Der 26-jährige Fahrzeugführer aus Rinteln kann in der anschließenden Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorlegen, er ist nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Den Beamten fällt auch ein deutlicher Cannabisgeruch auf, so dass ein Drogentest durchgeführt wird. Dieser ergibt ein positives Ergebnis, so dass dem Rintelner eine Blutprobe entnommen wird. Dem Rintelner wird daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Da er angibt, dass er sehr wohl weiter mit dem BMW fahren werde, werden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen wird ebenfalls bekannt, dass der Rintelner gar nicht mehr an seiner ehemaligen Wohnanschrift gemeldet ist. Er gibt zwar an, dort noch wohnhaft zu sein, allerdings ist er offiziell nach unbekannt verzogen. Auf die Frage nach der Herkunft, des von ihm geführten Mietfahrzeuges macht der 26-Jährige keine Angaben. Gegen ihn werden daraufhin entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Am 21.02.2026 gegen 14.00 Uhr erscheint dann ein 25-jähriger Auetaler auf der Wache des PK Rinteln. Dieser gibt an, dass er der Mieter des BMW sei. Er möchte die Schlüssel zu dem Fahrzeug abholen. Nachweise über die Anmietung kann er nicht erbringen. Ihm wird eröffnet, dass er sich strafbar gemacht haben könnte, wenn er zugelassen hat, dass jemand ohne Fahrerlaubnis das von ihm gemietete Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat. Da er auch nach längerer Suche, unter anderem in dem angemieteten Fahrzeug keinerlei Nachweise erbringen kann, dass er den BMW angemietet hat, wird ihm der Schlüssel nicht ausgehändigt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

