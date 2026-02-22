PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrten in Haste und Hohnhorst

Haste, Hohnhorst (ots)

(Red) Am Sonntag, dem 22.02.2026, um 01:58 Uhr, fällt den Beamten der Polizei Bad Nenndorf eine 39-jährige Fahrradfahrerin in Haste auf, die starken Schlangenlinien fährt und dabei unkontrolliert die Fahrspuren der Hauptstraße kreuzt. Ein Atemalkoholtest ergibt bei ihr einen Wert von 2,01 Promille.

Wenig später, um 04:31 Uhr, kontrollieren Beamte einen 23-jährigen PKW-Fahrer in Hohnhorst, auf der Nordbrucher Straße. Auch hier wird eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergibt diesmal einen Wert von 1,67 Promille.

Gegen beide Verkehrsteilnehmer wird nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wird der Führerschein des PKW-Fahrers beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

