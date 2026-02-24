PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Bücken - 39-Jähriger verstirbt nach Frontalzusammenstoß

Bücken (ots)

(KEM) Am Montag, den 23.02.2025, gegen 12.23 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall an der Nienburger Straße in Bücken gemeldet.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 39-jähriger Bremer die Nienburger Straße aus Richtung Hoya kommend. In Höhe Hausnummer 19 fuhr er mit seinem Transporter aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte.

Der 39-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er verstarb. Der 35-jährige LKW-Fahrer (Bremerhaven) stand unter Schock, war darüber hinaus jedoch unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wurde vorläufig auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die Nienburger Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge voll gesperrt. Die Unfallstelle wurde gegen 16 Uhr wieder frei gegeben.

Neben verstärkten Kräften der Polizei waren zwei RTW, ein NEF, ein Rettungshubschrauber, die FFW Bücken sowie die Untere Wasserbehörde des LK Nienburg vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

