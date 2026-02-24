Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen und Geschädigte gesucht

Nienburg (ots)

(Gav) Bereits am Samstag, den 21.02.2026, kam es gegen 15:55 Uhr im Kreuzungsbereich der B 6 / Meinkingsburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Fahrer bzw. die Fahrerin eines weißen VW Caddy trotz bereits länger andauernder Rotlichtphase die Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung Hannover.

Der Pkw fuhr an mehreren verkehrsbedingt vor der Ampel haltenden Fahrzeugen vorbei und setzte seine Fahrt in den Kreuzungsbereich fort. Dabei wurde der Fahrer bzw. die Fahrerin eines gelben VW Lupo gefährdet, der/die die Kreuzung aus Richtung Husum kommend in Fahrtrichtung Linsburg überqueren wollte. Nur durch dessen/deren Aufmerksamkeit sowie ein sofort eingeleitetes Bremsmanöver konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Die Polizei Nienburg bittet insbesondere den Fahrer bzw. die Fahrerin des gelben VW Lupo sowie weitere mögliche Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu den beteiligten Fahrzeugführern machen können, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 / 92120 zu melden.

