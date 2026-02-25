Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren trotz Fahrverbots

Nienburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, 24.02.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 12:00 Uhr in der Triemerstraße in Nienburg eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Marklohe.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen die Fahrerin ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Sie führte dennoch ein Fahrzeug der Marke Chevrolet im öffentlichen Straßenverkehr.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die 22-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

