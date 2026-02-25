Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahren trotz Fahrverbots
Nienburg (ots)
(Gav) Am Dienstag, 24.02.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 12:00 Uhr in der Triemerstraße in Nienburg eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Marklohe.
Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen die Fahrerin ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Sie führte dennoch ein Fahrzeug der Marke Chevrolet im öffentlichen Straßenverkehr.
Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die 22-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Sergej Gavrilov
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell