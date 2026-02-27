Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl - Tatverdächtiger nach Fahndung gestellt

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Mittwoch, 25.02.2026, kam es gegen 08:10 Uhr in einem Baumarkt in der Dülwaldstraße in Stadthagen zu einem besonders schweren Fall des Ladendiebstahls.

Ein 36-jähriger Mann aus Stadthagen entwendete drei Fahrradschlösser, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend entfernte er sich vom Tatort.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Mann durch den Kontaktbeamten des Polizeikommissariats Stadthagen im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Der Beamte befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Rückweg von einer Schulwegüberwachung und stand kurz vor der Dienststelle, als er den Funkspruch zum Ladendiebstahl hörte. Dabei wurde auch eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen übermittelt. Er nahm wahr, wie Einsatzkräfte in Richtung des Baumarktes fuhren. Kurz darauf kam ihm im Nahbereich eine Person auf einem E-Scooter entgegen, auf die die übermittelte Beschreibung zutraf. Der Fahrer konnte daraufhin kontrolliert werden.

Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks wurden ein Bolzenschneider sowie die entwendeten Fahrradschlösser aufgefunden und sichergestellt. Zudem wurde festgestellt, dass der von ihm genutzte E-Scooter nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,18 Promille und ein durchgeführter Urin-Vortest verlief positiv auf Amphetamine. Es folgten eine Blutentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung.

Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde durch das Amtsgericht Bückeburg eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. In der Wohnung wurde unter anderem ein Trekkingrad aufgefunden, dessen Eigentumsverhältnisse derzeit nicht abschließend geklärt sind. Das Fahrrad wurde daher sichergestellt. Darüber hinaus wurde ein weiterer E-Scooter festgestellt, der als gestohlen gemeldet war. Auch dieser wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell