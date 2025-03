Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bürgerbüro der AfD beschmiert

Neustadt an der Orla (ots)

Am 21.03.2025 zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr wurden die Schaufenster sowie die Eingangstür des Bürgerbüros der AfD in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla durch bislang einen oder mehrere unbekannte Täter mit schwarzer Lackfarbe beschmiert. Hierdurch entstand dem Eigentümer des Gebäudes ein Schaden von ca. 500,00 EUR. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.Nr.: 036634310 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell