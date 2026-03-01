Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei/ Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(svk)In der Nacht von Freitag (27.02.2026) auf Samstag ist es im Rintelner Ortsteil Möllenbeck zu einem Graffitidelikt gekommen.

Auf dem dortigen Gelände des Sportvereins ist durch bislang Unbekannte die Außenfassade der Gästekabine des Vereinsheims mit einem ca. 2 Meter hohen und 1,50 Meter breiten Schriftzug mit einer grünen Sprühfarbe beschmiert worden. Die Farbe lässt sich zum Zeitpunkt der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme nicht mehr mit einfachen Mitteln von der Wand entfernen. Daher ist ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter der Rufnummer 05751-9646-0 zu melden.

