Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Am Montag den 02.03.2026 ereignete sich gegen 10:55 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Mofa und einem Pedelec auf der Mindener Straße (K13) in Rehburg-Loccum.

Ein 78-jähriger Mofafahrer und ein 72-jähriger Pedelecfahrer befuhren die K13 aus Loccum kommend in Richtung Seelenfeld.

Dabei kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß wobei beide stürzten und sich leicht verletzten.

Beide Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell