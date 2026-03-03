Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 02.03.2026 zwischen 16:10 und 16:50 Uhr auf dem Jawoll-Parkplatz in Stadthagen ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten 5er BMW einer 33-jährigen Stadthägerin und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell