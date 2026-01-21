Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Update: PKW im Rhein bei Mainz

Mainz (ots)

Die Bergung des PKW, der heute Morgen am Adenauer-Ufer in Mainz in den Rhein rollte, wird voraussichtlich am Freitag, den 23.01.2026 gegen 10:00 Uhr durch das Wasserstrassen- und Schifffahrtsamt mit Hilfe eines schweren Arbeitsschiffes aus dem Rhein geborgen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug beim Abstellen nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert und rollte rückwärts über eine Treppe bei Rheinkilometer 497,800 in den Rhein.

