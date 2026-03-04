Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Erichshagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Netto Parkplatz

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, den 02.03.2026 in Erichshagen ereignete.

Eine 37-jährige Nienburgerin hatte ihren VW Polo in der Zeit von 13.50 bis 22.35 Uhr auf dem Parkplatz des Netto an der Celler Straße in Erichshagen abgestellt. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde der Polo in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verursacher beim Ein- oder Ausparken am Stoßfänger touchiert und zerkratzt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 400 Euro geschätzt.

Möglicherweise handelte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein Rotes. Bei der Unfallspurensuche stellte die Polizei roten Fremdlack fest.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell