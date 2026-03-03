Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsüberwachung der Polizei

Niedernwöhren/Stadthagen (ots)

rös/Am 03. März 2026 führte die Polizei Stadthagen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an verschiedenen Standorten in Schaumburg durch. An der Grundschule in Niedernwöhren und Am Sonnenbrink in Stadthagen wurden zudem gezielt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt Dabei wurden insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In der 30 km/h-Zone vor einer Schule wurde eine vorwerfbare Höchstgeschwindigkeit von 53 km/h gemessen. Die Fahrzeugführerin erwartet ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Zudem wurden drei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass seit dem 01. März ein neues Versicherungskennzeichen erforderlich ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell