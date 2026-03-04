Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Dienstagabend, den 03.03.2026, beschädigte eine bislang unbekannte Person den PKW eines 21-jährigen Stadthägers.

Gegen 20.40 Uhr befuhr der 21-Jährige mit seinem Audi die Niedernstraße, als in Höhe der Bar "Rauchwolke" eine Person vermutlich einen kleinen Stein gegen seinen PKW geworfen habe. Die Person sei anschließend zu Fuß in die Tiefgarage Hundemarkt geflüchtet.

Der Stadthäger stoppte sein Fahrzeug und stellte einen Lackabplatzer an der Beifahrertür seines Audi fest. Er erstattete Anzeige bei der Polizei Stadthagen. Der Schaden wurde auf ca. 250 Euro geschätzt.

Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise, die unter 05721/98220 entgegengenommen werden.

