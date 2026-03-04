PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 25.02.2026 zwischen 8 und 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Fröbelstraße 3 in Stadthagen ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Heck eines geparkten VW Touareg einer 65-Jährigen aus Bückeburg und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 08:19

    POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - schwarzer Citroen gesucht

    Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagabend, den 03.03.2026, in Nienburg ereignete. Ein 52-jähriger Mann aus der SG Uchte befuhr mit einem Opel gegen 22.10 Uhr die Verdener Landstraße, als ein bislang unbekannter Mann mit einem Citroen aus einer seitlichen Parkbucht herausfuhr und den Opel mit der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 17:58

    POL-STH: Verkehrsüberwachung der Polizei

    Niedernwöhren/Stadthagen (ots) - rös/Am 03. März 2026 führte die Polizei Stadthagen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an verschiedenen Standorten in Schaumburg durch. An der Grundschule in Niedernwöhren und Am Sonnenbrink in Stadthagen wurden zudem gezielt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt Dabei wurden insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In der 30 km/h-Zone vor einer Schule wurde eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren