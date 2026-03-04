Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 25.02.2026 zwischen 8 und 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Fröbelstraße 3 in Stadthagen ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Heck eines geparkten VW Touareg einer 65-Jährigen aus Bückeburg und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

