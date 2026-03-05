PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau - Vollbrand einer Strohmiete

Lauenau (ots)

(KEM) Am späten Mittwochabend, den 04.03.2026, gegen 21.30 Uhr, erhielt die Polizei Bad Nenndorf einen Einsatz aufgrund eines Brandes an einer Reitanlage in Lauenau, Lübbersen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte führten Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Lauenau bereits einen Löschangriff durch. Ca. 100 Strohballen, die unweit eines Pferdestalles aufgeschichtet waren, standen in Vollbrand. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf das Gebäude bestand nicht.

Neben den Strohballen wurde auch ein landwirtschaftlicher Anhänger, der direkt neben diesen abgestellt war, durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

