POL-RT: Mehrere Verletzte in Therme

Reutlingen (ots)

Beuren (ES): Mehrere Verletzte in Therme

Eine überhöhte Chlorkonzentration in einer Therme in Beuren hat am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zu mehreren Verletzten und einem größeren Einsatz der Rettungskräfte geführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte ein technischer Defekt zu der erhöhten Konzentration in einem Außenbecken der Anlage geführt haben. Wie bislang bekannt ist, wurden zwölf Personen leicht verletzt. Sie klagten unter anderem über Atemwegsreizungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Drei der Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine komplette Räumung der Therme war nicht erforderlich. Nachdem entsprechende Messungen der Feuerwehr keine Auffälligkeiten mehr nachweisen konnten, wurde der Rettungseinsatz gegen 18.30 Uhr beendet. (mr)

