POL-RT: Mutter angegriffen - Tatverdächtiger Sohn in Klinik für forensische Psychiatrie eingeliefert (Altenriet/Kreis Esslingen)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Altenriet (ES):

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen seit Montagmittag (20.10.2025) gegen einen 31 Jahre alten Mann. Diesem wird zur Last gelegt, seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung angegriffen zu haben. Der Beschuldigte befindet sich aufgrund seines Gesundheitszustands bereits in einer Spezialklinik.

Der Polizei wurden am Montag um die Mittagszeit Hilferufe einer Frau aus einem Wohnhaus in Altenriet gemeldet. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, sahen sie durch die Scheibe der Terrassentür eine Person regungslos auf dem Boden liegen. Durch die Polizeibeamten wurde daraufhin die Scheibe eingeschlagen. Beim Betreten des Gebäudes flüchtete ein Mann. Der 31-Jährige konnte kurz darauf im Rahmen der Fahndung angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Die 66 Jahre alte Geschädigte musste zunächst von einer Polizeibeamtin und anschließend vom Rettungsdienst wiederbelebt werden. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde sie in eine Klinik eingeliefert.

Der 31-jährige Deutsche wurde am Dienstagnachmittag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, die den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Unterbringungsbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine Klinik für forensische Psychiatrie eingeliefert. (ms)

