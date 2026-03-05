Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (KEM) In der Zeit von Dienstagabend auf Mittwochvormittag, 03.-04. März 2026, ereignete sich auf einem Parkplatz an der Virchowstraße in Rinteln eine Verkehrsunfallflucht.

Der graue Van einer 31-jährigen Rintelnerin stand in der Zeit von 20 bis 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses. Er wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Form von Lackkratzern an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/96460 entgegen.

