Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stationäre Verkehrskontrollen am 06.03.2026

Stadthagen (ots)

(Thi) Am 06.03.2026 fanden zwei stationäre Verkehrskontrollen im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung zur Thematik "Feststellung und Steigerung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden im öffentlichen Verkehrsraum durch die Polizei Niedersachsen (FSVR)" zwischen 10:30 und 15:15 Uhr in Stadthagen statt.

Mit Beginn der Kontrolle wurde der auf der B65 Abzweigung Körsestraße (aus FR Nienstädt kommend) durchlaufende Verkehr durch vorher eingeteilte Kontrollteams in beiden Fahrtrichtungen ganzheitlich kontrolliert. Gegen 13:00 Uhr wurde die Kontrollörtlichkeit zur Vornhäger Straße verlegt und der Verkehr in Fahrtrichtung Stadthagen kontrolliert.

In Folge der Kontrollmaßnahmen wurden über 50 Verkehrsteilnehmer kontrolliert und 37 Verstöße geahndet. Ein 17-jähriger Mofa-Fahrer, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

