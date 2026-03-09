POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Graffiti

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Rinteln (ots)

(Thi) Die Polizei Rinteln sucht den Verursacher einer Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 06. und dem 09.03.2026 am Bushaltestellenhäuschen an der IGS Rinteln ereignete.

Durch den Schulleiter der Schule wurde gemeldet, dass der Glaseinsatz des Bushaltestellenhäuschen vor der Schule durch schwarze Sprühfarbe beschmiert worden sei. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde der Schriftzug "FCK ISRAEL" an der Glasfront des Haltestellenhäuschen festgestellt. Die Farbe war bereits getrocknet und ließ sich nicht mit einfach Mitteln entfernen. Im Nahbereich wurden weitere Graffiti in gleicher Farbe, jedoch ohne Bezug zum Nahost-Konflikt, festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

