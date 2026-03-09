Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Ehepaar mit Pedelecs verunfallt
Rinteln (ots)
(Thi) Am Sonntag den 08.03.2026 ereignete sich gegen 17:55 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern auf der Straße Unter der Frankenburg 34 in Rinteln.
Der 50-jährige Mann kollidierte beim Bergabfahren mit seiner vorausfahrenden 51-jährigen Frau, sodass beide stürzten.
Das Ehepaar wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.
