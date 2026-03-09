PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ehepaar mit Pedelecs verunfallt

Rinteln (ots)

(Thi) Am Sonntag den 08.03.2026 ereignete sich gegen 17:55 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern auf der Straße Unter der Frankenburg 34 in Rinteln.

Der 50-jährige Mann kollidierte beim Bergabfahren mit seiner vorausfahrenden 51-jährigen Frau, sodass beide stürzten.

Das Ehepaar wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

