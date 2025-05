Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2505089

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

In der Nacht auf Dienstag, 20. Mai 2025, kam es zu einem versuchten Aufbruch eines Geldautomaten, der in einem Einkaufszentrum im Forum Hitzbleck an der Westfalenstraße aufgestellt ist. Gegen 1 Uhr drang ein unbekannter Täter zunächst gewaltsam durch die Schiebetür in das Einkaufszentrum ein und versuchte anschließend, den Geldautomaten zu öffnen. Hierbei wurde ein Alarm ausgelöst, wodurch die Polizei zum Einsatzort entsandt wurde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich der oder die Einbrecher bereits vom Tatort entfernt. Ein Zeuge hatte zur Tatzeit eine weibliche Person von schlanker Statur, die einen alkoholisierten Eindruck gemacht hatte, beobachtet. Ob sie mit der Tat in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Donnerstagmittag, 15. Mai 2025, bis Montagmorgen, 19. Mai 2025, kam es zu einem Diebstahl zweier Pedelecs der Marke "Riese und Müller" aus einer Garage eines Einfamilienhauses an der Straße "Zur Krakau" in Wülfrath. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen hierbei gewaltsam durch eine seitlich angebrachte Metalltür in die Räumlichkeiten ein und entwendeten die Fahrräder mit einem geschätzten Gesamtwert von 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Montagabend, 19. Mai 2025, 20 Uhr bis Dienstagmorgen, 20. Mai 2025, 7 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus am Habichtweg in Ratingen-Hösel. Unbekannte Täterinnen oder Täter versuchten in der Nacht gewaltsam in die Wohnräume der Geschädigten einzudringen, indem sie Löcher in die Rahmen der Türen in Höhe der Schlösser bohrten, was jedoch misslang. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht auf Montag, 19. Mai 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Gaststätte an der Flurstraße in Haan. Unbekannte Täterinnern oder Täter drangen in der Zeit von 22 Uhr bis 9:15 Uhr vermutlich durch eine Zugangstür in die Geschäftsräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Bargeld sowie Elektronikgeräte und flohen anschließend durch ein Fenster. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

