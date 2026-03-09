Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Rodewald (ots)

(Thi) Am Sonntag den 08.03.2026 ereignete sich in Rodewald auf der Schwarmstedter Straße (B 214) Hohe Hausnummer 31 ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa.

Eine 88-Jährige befuhr mit ihrem Renault die Bundesstraße. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Mofa aus einer Einfahrt rechtsseitig auf die Bundesstraße auf. Dabei übersah die 88-Jährige den Mofafahrer und fuhr ihm hinten auf. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden wird auf einen mittlerer 4-stelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell