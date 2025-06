POL-MA: Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden bei Unfall auf der B 45

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die am gestrigen Dienstag als vermisst gemeldete 64-jährige Frau aus Eberbach kehrte am Mittwochmorgen wohlbehalten nach Hause zurück. Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe bei der Suche. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Christina Schoch ...

